Пристайко об упразднении должности спецпредставителя США по Украине: Нужно вернуться к "формату Нуланд"

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко хотел бы вернуться к уровню взаимодействия с США, который существовал при бывшем помощнике государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктории Нуланд в 2013 году.

"Я не думаю, что президенты между собой по телефону договариваются о каждом шаге. Именно поэтому был выбран такой сотрудник, который непосредственно был наделен полномочиями, как Курт Волкер. Сейчас его нет. Я бы хотел, чтобы такой человек был назначен. Но все же я думаю, надо вернуться к тому формату, который был при Виктории Нуланд, когда у нее за спиной стояла вся мощь государственного департамента", - сказал Пристайко в интервью "BBC News Украина".

Так, по мнению Пристайко, назначение Волкера было показателем снижения уровня взаимодействия США и Украины.

"Он не был сотрудником Госдепа, у него не было аппарата, который бы на него работал, он не мог быть привлечен ко всем существующим процессам", - отметил дипломат.