Политика

12:25 14.11.2019

Украина не может иметь никаких финансово-экономических отношений с Россией - Загороднюк

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Украина не может иметь никаких финансово-экономических отношений с Россией - Загороднюк

Россия является врагом Украины, с которым невозможны финансово-экономические отношения, заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк на своей странице в Facebook.

"Без лишних слов: еще с 2014 года я четко понимал, что имя врага состоит из 5-ти букв - Россия (Росія - укр). Это не "ополченцы" или "местная милиция", а кадровые военные из РФ, что стало еще более понятным при жутких событий в Иловайске", - заявил он, комментируя свое интервью для "Армия FM".

Министр подчеркнул, что с врагом можно говорить "или языком оружия, или языком опытных дипломатов". Финансово-экономические отношения с Россией невозможны. Украина же в свою очередь должна делать все, что от нее зависит, для полноценной интеграции с НАТО на всех уровнях.

"Как министр обороны, я не просто держу это на контроле. Я этим живу", - заявил Загороднюк.

Теги: #минобороны #загороднюк
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