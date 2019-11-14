Политика

11:30 14.11.2019

Пристайко: Сондленд не говорил мне о взаимосвязи между расследованием по Burisma и военной помощью Украине

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Пристайко: Сондленд не говорил мне о взаимосвязи между расследованием по Burisma и военной помощью Украине

Украинская сторона не слышала от посла США в ЕС Гордона Сондленда о наличии взаимосвязи между задержкой военной помощи Украине и проведением расследованием дела в отношении компании "Burisma Holdings", в которой работал сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер.

"Посол Сондланд не говорил нам, и точно не говорил мне, о наличии связи между помощью и расследованиями. Вам следует спросить его. Я не вспомню ни одного разговора со мной как с министром иностранных дел, то это были не мы - официальные представители власти", - сказал Пристайко журналистам в четверг в Киеве.

По его словам, он не имел контактов с Сондландом в качестве официального лица.

"Я никогда не видел прямой взаимосвязи между расследованиями и помощи в сфере безопастности. Да, расследования упоминались, вы знаете, в разговоре президентов. Но не было четкой связи между этими событиями", - рассказал министр.

Теги: #пристайко #burisma #мид
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