Политика

10:59 14.11.2019

Киев не планирует двустороннюю встречу Путина и Зеленского - Пристайко

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Киев не планирует двустороннюю встречу Путина и Зеленского - Пристайко

Украинская сторона на данный момент не планирует двустороннюю встречу между президентами Украины Владимиром Зеленским и России Владимиром Путиным, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

"Мы не планируем сейчас двустороннюю встречу с Путиным. Мы планируем встречу нормандской четверки", - сказал он на совместной пресс-конференции с австрийским коллегой Александром Шалленбергом в четверг в Киеве.

Как сообщалось, 12 ноября на пятом заседании политического форума "Астана клуб" президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил убеждение, что Зеленский и Путин смогут договориться об урегулировании конфликта на Донбассе при личной встрече и предложил провести ее на территории Казахстана.

"Сейчас я встретился с господином Зеленским, послушал его. Буквально вчера говорил с Владимиром Путиным на тему, как дальше решать эту проблему. (...) Я считаю, что нужна отдельная личная встреча президентов России и Украины", - сказал он.

"Я уже получил согласие Зеленского на встречу тет-а-тет, об этом сообщил президенту России. Теперь посмотрим. Если нейтральная площадка нужна, я предложил Казахстан", - отметил Назарбаев.

Теги: #нормандский_формат #пристайко #зеленский #путин #мид
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