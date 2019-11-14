Политика

10:45 14.11.2019

Пристайко: в ближайшее время мы будем знать дату "нормандского" саммита

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Пристайко: в ближайшее время мы будем знать дату "нормандского" саммита

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что даты встречи лидеров Нормандского формата по-прежнему нет, однако выразил надежду, что в ближайшее время будет определена дата.

"Надеюсь, что в ближайшее время мы будем знать дату. Некоторые возможные даты уже обсуждаются", - сказал он на совместной пресс-конференции с австрийским коллегой Александром Шалленбергом в четверг в Киеве.

При этом Пристайко уточнил, что у него есть уверенность, что до конца года такая встреча точно пройдёт.

Теги: #пристайко #нормандский_формат #мид
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