Политика

20:06 13.11.2019

Трамп намерен обсудить с Эрдоганом сделку на $100 млрд - агентство

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Трамп намерен обсудить с Эрдоганом сделку на $100 млрд - агентство

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудит торговую сделку на $100 млрд с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в ходе встречи лидеров в Белом доме, сообщило в среду агентство Bloomberg.

"Мы считаем, что это должны быть $100 млрд, что было бы прекрасно для Турции и хорошо для нас", - заявил Трамп журналистам в среду.

"Таким образом, мы собираемся расширяться", - добавил он, отметив, что сделка может "весьма значительно" активизировать торговлю между двумя странами с $20 до $100 млрд.

Встречая Эрдогана у Белого дома, Трамп назвал его "хорошим другом".

Газета Washington Post ранее сообщала, что Трамп на прошлой неделе предложил Эрдогану "торговую сделку на $100 млрд и обходной путь, который позволит избежать санкций США в связи с покупкой Турцией российских ЗРК С-400".

Приобретение Анкарой С-400, несмотря на предупреждения Вашингтона, привело к решению США исключить Турцию из производственной цепочки, а также покупки американских истребителей F-35.

Кроме того, как заявил ранее советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен, если сделка по С-400 будет оставаться в силе, Турцию ждут санкции в рамках закона "О противодействии противникам США посредством санкций" (CAATSA), которые одобрит Конгресс.

Теги: #сша #турция #сделка #трамп
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