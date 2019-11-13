Политика

19:30 13.11.2019

Зеленский подписал закон об обличителях коррупции

2 мин читать
Зеленский подписал закон об обличителях коррупции

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в закон Украины "О предотвращении коррупции" относительно обличителей коррупции" №198-ІХ который Верховная Рада приняла 17 октября.

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства в среду, задачей документа является совершенствование законодательства Украины в сфере защиты обличителей коррупции с целью его согласования с международными стандартами.

"Этот закон определяет правовой статус обличителей – людей, сообщивших о совершении коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, а также устанавливает права, гарантии и механизмы защиты этих лиц и лиц, приравненных к ним", - сказано в сообщении.

Отмечается, что закон позволит создать новую эффективную систему предотвращения коррупции на основе международных стандартов, что будет способствовать снижению уровня коррупции в государстве, а следовательно - развитию экономики и росту благосостояния граждан.

Как сообщалось, 17 октября Верховная Рада приняла в целом президентский законопроект №1010 о внесении изменений в закон о предотвращении коррупции относительно обличителей коррупции.

Законопроект определяет правовой статус обличителей коррупции, их права и гарантии защиты; приводит в норму порядок раскрытия обличителем коррупции информации; освобождает от юридической ответственности обличителей коррупции за раскрытие информации о коррупционном или связанном с коррупцией правонарушением. Законопроект также предусматривает обеспечение государственной защиты обличителям коррупции, в частности защиту их трудовых прав.

Законопроект предлагает значительно расширить гарантии защиты обличителей коррупции, в том числе предусматривает защиту прав и интересов бесплатной вторичной помощью, обеспечения правоохранительными органами безопасности таким лицам и представление интересов обличителей НАБУ и адвокатом.

Законопроект предлагает обеспечить анонимность обличителя, усиливает ответственность за нарушение прав обличителя коррупции, гарантирует сохранение ему рабочего места, компенсацию за вынужденный прогул и будущее трудоустройство.

Законопроект предусматривает также вознаграждение обличителю коррупции. Вознаграждение выплачивается обличителю коррупции, если он сообщил, активно содействовал раскрытию преступления, денежный размер которого или нанесенный государству ущерб в пять тысяч раз и более превышают прожиточный минимум для трудоспособных лиц, установленный законом в момент совершения преступления.

Законопроект предусматривает, что обличитель получает вознаграждение в пределах 10% от денежного размера предмета коррупционного преступления, но не больше 3 тыс. минимальных зарплат. В законе оговаривается, что размер вознаграждения определяет суд.

Теги: #президент #закон #обличители
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:07 12.11.2019
Президент Украины обязан лично рассматривать обращения инвалидов войны – решение Верховного суда

Президент Украины обязан лично рассматривать обращения инвалидов войны – решение Верховного суда

07:49 11.11.2019
Победу в первом туре президентских выборов в Румынии одерживает нынешний президент страны

Победу в первом туре президентских выборов в Румынии одерживает нынешний президент страны

00:21 11.11.2019
Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке

Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке

08:29 09.11.2019
Эво Моралес заявил о попытке госпереворота в Боливии

Эво Моралес заявил о попытке госпереворота в Боливии

20:22 08.11.2019
Трамп не намерен полностью отменять пошлины на китайские товары

Трамп не намерен полностью отменять пошлины на китайские товары

20:02 07.11.2019
Зеленский: работа президента изнуряет, к этому сложно привыкнуть, но решение принято

Зеленский: работа президента изнуряет, к этому сложно привыкнуть, но решение принято

21:29 06.11.2019
Президент Молдовы не исключает отставки правительства и досрочных парламентских выборов

Президент Молдовы не исключает отставки правительства и досрочных парламентских выборов

17:07 06.11.2019
Больше половины американцев считают, что Трамп переизберется на второй срок - опрос

Больше половины американцев считают, что Трамп переизберется на второй срок - опрос

15:47 06.11.2019
На обеспечение деятельности президента Украины и его офиса выделяется 916 млн грн – проект бюджета

На обеспечение деятельности президента Украины и его офиса выделяется 916 млн грн – проект бюджета

15:31 04.11.2019
Зеленский подписал закон о деятельности органов судейского самоуправления

Зеленский подписал закон о деятельности органов судейского самоуправления

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Фракция "Батькивщина" перешла в оппозицию

Рада поддержала в 1-м чтении законопроект об обороте сельхозземель

Отмена видеоконференции гуманитарной подгруппы ТКГ показывает, что Украина не может рассчитывать даже на поддержку представителя ОБСЕ - Лутковская

Суд взял под домашний арест члена совета НБУ Каленского по делу VAB Банка

Томсен: МВФ надеется на быстрый результат в переговорах с украинской властью

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп намерен обсудить с Эрдоганом сделку на $100 млрд - агентство

Фракция "Батькивщина" перешла в оппозицию

Комитет ВР по информполитике презентовал концепцию нового закона о стандартах работы СМИ

Профильный комитет Рады рекомендовал принять законопроект по совершенствованию деятельности ГБР во 2-м чтении

Труба заявил о завершающем этапе расследования нескольких уголовных производств, где фигурирует Порошенко

Необходимо создать систему, которая без вмешательства государства определит стандарты работы медиа – Потураев

Вакарчук о законе об обороте сельхозземель: "Голос" хотел продолжить обсуждение, ко 2-му чтению есть время

Аграрный комитет рекомендовал к принятию в 1-м чтении законопроектов о спирте, пестицидах и использовании земель

Сергей Шахов требует не допускать иностранцев к украинской земле без всяких референдумов

"Батькивщина" просит КС растолковать статью Конституции о земле

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА