Политика

19:06 13.11.2019

Фракция "Батькивщина" перешла в оппозицию

1 мин читать
Фракция "Батькивщина" перешла в оппозицию

Фракция "Батькивщина" заявила о переходе в оппозицию к власти, заявила ее лидер Юлия Тимошенко.

"Наша команда заявляет о переходе партии "Батькивщина" в оппозицию к политике уничтожения Украины, в оппозицию к политике продолжения эпохи бедности", - сказала Тимошенко на брифинге в среду в Киеве.

Она подчеркнула, что "Батькивщина" не поддерживает распродажу земли, приватизацию стратегических объектов и остается на стороне народа.

Тимошенко напомнила, что ее команда "с первого дня прихода нового президента (Владимира Зеленского – ИФ) во власть приняла решения поддерживать его, не переходить в оппозицию" и "помогала, как могла своими советами, голосованиями".

По ее словам, это продолжалось до среды, 13 ноября, пока не был принят в первом чтении законопроект о продаже сельскохозяйственной земли, который противоречит национальным интересам Украины.

"Сегодня президент Украины Владимир Зеленский перешел все "красные линии". По его поручению проголосован закон о продаже земли сельскохозяйственного назначения", - подчеркнула Тимошенко.

Как сообщалось, в этот день Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения". За соответствующее решение проголосовали 240 народных депутатов в среду. Решение, в частности, поддержали 227 депутатов фракции "Слуга народа" и 13 внефракционных депутатов.

Теги: #оппозиция #батькивщина #рада
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:00 13.11.2019
"Батькивщина" просит КС растолковать статью Конституции о земле

"Батькивщина" просит КС растолковать статью Конституции о земле

16:35 13.11.2019
Фракция "Батькивщина" перешла в оппозицию

Фракция "Батькивщина" перешла в оппозицию

00:08 12.11.2019
На главу комитета Рады по внешней политике претендуют пять кандидатов от "Слуги народа" - Арахамия

На главу комитета Рады по внешней политике претендуют пять кандидатов от "Слуги народа" - Арахамия

20:13 11.11.2019
Рада не будет рассматривать во вторник законопроект о создании рынка земли

Рада не будет рассматривать во вторник законопроект о создании рынка земли

13:07 11.11.2019
Законопроекты об изменениях в закон о рынке электроэнергии нарушают Соглашение об ассоциации Украина-ЕС - Климпуш-Цинцадзе

Законопроекты об изменениях в закон о рынке электроэнергии нарушают Соглашение об ассоциации Украина-ЕС - Климпуш-Цинцадзе

13:04 11.11.2019
"Евросолидарность" требует снять Яременко с должности главы комитета Рады по иностранным делам

"Евросолидарность" требует снять Яременко с должности главы комитета Рады по иностранным делам

12:25 11.11.2019
Тимошенко выступает за снятие с рассмотрения законопроекта о создании рынка земли

Тимошенко выступает за снятие с рассмотрения законопроекта о создании рынка земли

12:10 11.11.2019
Премьер-министр посетил заседание согласовательного совещания в Раде для продвижения принятия приоритетных законов до конца 2019г

Премьер-министр посетил заседание согласовательного совещания в Раде для продвижения принятия приоритетных законов до конца 2019г

12:03 11.11.2019
Вицес-спикер Рады призывает взвешенно отнестись к подготовке законопроекта об урегулировании деятельности медиа

Вицес-спикер Рады призывает взвешенно отнестись к подготовке законопроекта об урегулировании деятельности медиа

11:21 11.11.2019
Рада планирует принять госбюджет-2020 в четверг - Разумков

Рада планирует принять госбюджет-2020 в четверг - Разумков

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский подписал закон об обличителях коррупции

Рада поддержала в 1-м чтении законопроект об обороте сельхозземель

Отмена видеоконференции гуманитарной подгруппы ТКГ показывает, что Украина не может рассчитывать даже на поддержку представителя ОБСЕ - Лутковская

Суд взял под домашний арест члена совета НБУ Каленского по делу VAB Банка

Томсен: МВФ надеется на быстрый результат в переговорах с украинской властью

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский подписал закон об обличителях коррупции

Комитет ВР по информполитике презентовал концепцию нового закона о стандартах работы СМИ

Профильный комитет Рады рекомендовал принять законопроект по совершенствованию деятельности ГБР во 2-м чтении

Труба заявил о завершающем этапе расследования нескольких уголовных производств, где фигурирует Порошенко

Необходимо создать систему, которая без вмешательства государства определит стандарты работы медиа – Потураев

Вакарчук о законе об обороте сельхозземель: "Голос" хотел продолжить обсуждение, ко 2-му чтению есть время

Аграрный комитет рекомендовал к принятию в 1-м чтении законопроектов о спирте, пестицидах и использовании земель

Сергей Шахов требует не допускать иностранцев к украинской земле без всяких референдумов

Гончарук поблагодарил депутатов за поддержку в 1-м чтении законопроекта о рынке земли

"Евросолидарность" подает пакет правок к закону об обороте сельхозземель - Геращенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА