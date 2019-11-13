Политика

19:02 13.11.2019

Профильный комитет Рады рекомендовал принять законопроект по совершенствованию деятельности ГБР во 2-м чтении

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Профильный комитет Рады рекомендовал принять законопроект по совершенствованию деятельности ГБР во 2-м чтении

 

Киев. 13 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде принять изменения в закон Украины "О Государственном бюро расследований" по совершенствованию деятельности Государственного бюро расследований" во втором чтении и в целом.

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в среду на заседании комитета после обсуждения законопроекта №2116 о внесении изменении в закон о ГБР члены комитета приняли решение рекомендовать парламенту принять законопроект с учетом предложений и правок.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский предлагает процедуру назначения директора Государственного бюро расследований президентом по представлению конкурсной комиссии без представления премьер-министра Украины, и усилить полномочия директора ГБР. "Директор ГБР назначается на должность президентом Украины по представлению комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора ГБР", - говорится в законопроекте о внесении изменений в закон о ГБР, зарегистрированном в парламенте 10 сентября.

В действующем законе директор ГБР назначается на должность президентом по представлению премьера Украины в соответствии с представлением конкурсной комиссии. Кроме того, обеспечение работы конкурсной комиссии теперь будет организовывать центральный аппарат ГБР, а не секретариат Кабинета министров Украины.

Президент предлагает, чтобы директор ГБР сам назначал и увольнял своего первого заместителя и заместителей, определял их обязанности, решал вопросы о применении в соответствии с решением дисциплинарной комиссии ГБР дисциплинарных взысканий к работникам бюро, утверждал организационную структуру бюро уже без согласования с Кабинетом министров.

Директор ГБР сможет иметь не более трех заместителей. В случае отсутствия директора его полномочия осуществляет первый замдиректора бюро, а в случае его отсутствия – один из заместителей директора в соответствии с распределением обязанностей.

Директоры территориальных управлений (а не органов, как сейчас они называются в законе) ГБР и их заместители, руководители подразделений центрального аппарата и их заместители назначаются и увольняются директором ГБР не по представлению конкурсной комиссии, которая отбирается директора бюро, а конкурсных комиссий, проводящих конкурсы на должности работников ГБР. Положение об этих конкурсных комиссиях и порядок проведения открытых конкурсов утверждает директор ГБР. Работники аппарата ГБР назначаются директором бюро на срок его полномочий и могут быть уволены им досрочно по инициативе директора ГБР или руководителя аппарата директора.

В ст.1 закона предложено прописать, что ГБР является "государственным правоохранительным органом", на который возлагаются задачи по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений, отнесенных к его компетенции. В настоящее время предусмотрено, что ГБР является "центральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоохранительную деятельность".

Также исключается п.4 ст.4, в котором сейчас прописано, что независимость ГБР от незаконного вмешательства в его деятельность гарантируется, в частности, "коллегиальным принятием наиболее важных решений руководством Государственного бюро расследований".

Положение о Совете общественного контроля при ГБР и порядке его формирования утверждается отныне президентом Украины, а не Кабинетом министров Украины.

Теги: #гбр #комитет #законопроект
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