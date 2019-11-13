Политика

17:59 13.11.2019

Вакарчук о законе об обороте сельхозземель: "Голос" хотел продолжить обсуждение, ко 2-му чтению есть время

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Вакарчук о законе об обороте сельхозземель: "Голос" хотел продолжить обсуждение, ко 2-му чтению есть время

Фракция "Голоса" выступает за урегулирование рынка земли, но земельная реформа должна защищать права, в первую очередь, селян, представителей малого и среднего фермерства в Украине, заявляет лидер партии "Голос", народный депутат от одноименной фракции Святослав Вакарчук.

"Позиция "любая реформа лучше ее отсутствие" - вот это популизм. Самое страшное, что может произойти - когда реформа приведет к тому, что земля окажется в нескольких руках, как это произошло после приватизации 90-х. Важно, чтобы за словами о "хорошем законе" мы на самом деле не приняли то, что улучшит жизнь только крупных латифундистов", - написал Вакарчук на своей странице в Фейсбуке в среду.

Он отметил, что земельная реформа требует основательного и всестороннего обсуждения.

"В начале, когда вносился первый вариант законопроекта, была одна идея. Но с каждым новым заявлением президента вносились новые правки, и сейчас имеем вариант законопроекта, который невозможно обсуждать", - подчеркнул лидер партии.

По его словам, "Голос" предлагал продолжить обсуждение перед 1-м чтением. "Ко второму чтению есть время, и, я надеюсь, не через пресс-конференции или через обращение к народу, а в работе в комитете, во фракциях, в парламенте будут дотачиваться предложения к закону", - отметил Вакарчук.

Кроме того, он добавил, что позиция фракции "Голос" кардинально отличается от тех, кто "любой ценой хочет замолчать и заговорить этот вопрос, чтобы оно вообще не стоял на повестке дня".

"Инициаторы голосования за этот закон объединили в своем нежелании не голосовать за этот закон и тех, кто выступает за рынок земли, и тех, кто популистски и безответственно говорит, что его вообще никогда нельзя открывать", - подытожил он.

Как сообщалось, ранее 13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

За соответствующее решение проголосовали 240 народных депутатов в среду.

Решение, в частности, поддержали 227 депутатов фракции "Слуга народа" и 13 внефракционных депутатов.

Теги: #вакарчук #сельхозземля #законопроект #земельная_реформа #голос
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