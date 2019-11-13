Политика

16:05 13.11.2019

"Евросолидарность" подает пакет правок к закону об обороте сельхозземель - Геращенко

1 мин читать
"Евросолидарность" подает пакет правок к закону об обороте сельхозземель - Геращенко

Фракция "Европейская солидарность" подает комплексный пакет правок к принятому в первом чтении закону об обороте сельскохозяйственных земель, сообщила сопредседатель фракции Ирина Геращенко в Facebook.

"Мы требуем: ограничить концентрацию земли в одних руках, изъять норму о разрешении на 210 тыс. га собственности, за создание прозрачного Земельного кадастра как предпосылки (за год его можно создать), земельного банка, предусмотреть предохранители для защиты плодородия и восстановления земли, рекультивации, минимальную цену, чтобы крестьяне сейчас не продали свои паи за бесценок и чтобы им заплатили рыночную стоимость земли", - заявила она.

Как сообщалось, 13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", который предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на отчуждение сельхозземель всех форм собственности. За соответствующее решение проголосовали 240 народных депутатов.

Теги: #геращенко #земельная_реформа #евросолидарность
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:31 13.11.2019
Рада поддержала в 1-м чтении законопроект об обороте сельхозземель

Рада поддержала в 1-м чтении законопроект об обороте сельхозземель

12:15 13.11.2019
"Евросолидарность" поддерживает запуск в Украине рынка земли, но в нынешнем виде законопроект принимать нельзя – нардеп Геращенко

"Евросолидарность" поддерживает запуск в Украине рынка земли, но в нынешнем виде законопроект принимать нельзя – нардеп Геращенко

11:17 13.11.2019
Евросоюз поддерживает земельную реформу в Украине

Евросоюз поддерживает земельную реформу в Украине

09:40 13.11.2019
Милованов: Сегодня исторический день - Рада рассмотрит земельную реформу

Милованов: Сегодня исторический день - Рада рассмотрит земельную реформу

17:31 12.11.2019
Дело против экс-заместителя главы НБУ Писарука является политической местью – "Евросолидарность"

Дело против экс-заместителя главы НБУ Писарука является политической местью – "Евросолидарность"

09:49 12.11.2019
В "Евросолидарности" считают дело против генерала Марченко попыткой дискредитировать реформу в ВСУ

В "Евросолидарности" считают дело против генерала Марченко попыткой дискредитировать реформу в ВСУ

18:10 11.11.2019
Открытие доступа следователям ГБР к стратегическому плану применения ВСУ угрожает национальной безопасности Украины – нардеп Забродский

Открытие доступа следователям ГБР к стратегическому плану применения ВСУ угрожает национальной безопасности Украины – нардеп Забродский

15:22 11.11.2019
Зеленский должен ответить, давал ли он поручение Ермаку взять на Украину вину за войну на Донбассе - Геращенко

Зеленский должен ответить, давал ли он поручение Ермаку взять на Украину вину за войну на Донбассе - Геращенко

13:04 11.11.2019
"Евросолидарность" требует снять Яременко с должности главы комитета Рады по иностранным делам

"Евросолидарность" требует снять Яременко с должности главы комитета Рады по иностранным делам

19:54 09.11.2019
В "Евросолидарности" призвали правоохранительные органы активно способствовать освобождению Мазура

В "Евросолидарности" призвали правоохранительные органы активно способствовать освобождению Мазура

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада поддержала в 1-м чтении законопроект об обороте сельхозземель

Отмена видеоконференции гуманитарной подгруппы ТКГ показывает, что Украина не может рассчитывать даже на поддержку представителя ОБСЕ - Лутковская

Суд взял под домашний арест члена совета НБУ Каленского по делу VAB Банка

Томсен: МВФ надеется на быстрый результат в переговорах с украинской властью

Москва призывает Киев пролонгировать на 2020 год закон об особом статусе Донбасса

ПОСЛЕДНЕЕ

В "Слуге народа" против проведения прямых переговоров с боевиками

"Голос" будет участвовать в местных выборах и выдвинет своего кандидата на пост мэра Киева – Рахманин

В подготовке саммита "нормандской четверки" по Донбассу наметилась позитивная динамика, заявляют в Кремле

Члены ВСК Рады нарабатывают "красные линии" для лиц, причастных к урегулированию конфликта на Донбассе - Рахманин

Глава МИД Австрии Шалленберг в четверг в Киеве проведет переговоры с Пристайко

На примере незаконного осуждения крымчан по делу "Хизб ут-Тахрир" МУС может впервые рассмотреть необеспечение права на справедливый суд как военное преступление - Кориневич

В МИД РФ считают, что ввод Нацгвардии Украины в зону разведения сил на Донбассе перечеркнет его смысл

Трамп заявил, что считает своим долгом расследование действий Байдена в Украине

Посольство США в Украине призвало РФ освободить крымских татар, осужденных по делу "Хизб ут-Тахрир"

В Крыму нет повальной поддержки идеи "русского мира" - представитель Зеленского в АРК

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА