Политика

15:15 13.11.2019

В подготовке саммита "нормандской четверки" по Донбассу наметилась позитивная динамика, заявляют в Кремле

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В подготовке саммита "нормандской четверки" по Донбассу наметилась позитивная динамика, заявляют в Кремле

В Кремле отметили позитивную динамику подготовки к саммиту в "нормандском формате" по итогам разведения сил на Донбассе и заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию на востоке Украины (ТКГ).

"Мы констатируем позитивную динамику по целому ряду направлений подготовки "нормандского формата", - заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на вопрос, согласны ли в Кремле с заявлением украинской стороны о том, что после состоявшегося накануне заседания ТКГ все препятствия для проведения "нормандского саммита" устранены.

В переговорах в "нормандском формате" участвуют Украина, Германия, Франция и Россия.

Теги: #рф #переговоры #песков #норманский_формат #ткг
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