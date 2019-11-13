Политика

15:26 13.11.2019

В "Слуге народа" против проведения прямых переговоров с боевиками

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В "Слуге народа" против проведения прямых переговоров с боевиками

Киев не согласится вести переговоры с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) вместо России, заявила заместитель председателя комитета по национальной безопасности Марьяна Безуглая ("Слуга народа") в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы будем избегать любых попыток навязать коммуникацию не с Россией, а с ее марионетками", - сообщила она в ответ на просьбу прокомментировать заявление представителя РФ в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе касательно необходимости закрепления особого статуса Донбасса в Конституции Украины и проведения прямых переговоров с главарями боевиков.

Как сообщалось, российская делегация в ТКГ призвала украинскую сторону начать прямые переговоры с Донецком и Луганском о закреплении особого статуса Донбасса в Конституции Украины. Россия настаивает на продлении действующего закона об особом статусе Донбасса на 2020 год и прямом диалоге Киева с представителями боевиков в политической подгруппе о поправках к этому закону, необходимых для имплементации формулы Штайнмайера.

Теги: #оос #переговоры #боевики #слуга_народа
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