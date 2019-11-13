"Голос" будет участвовать в местных выборах и выдвинет своего кандидата на пост мэра Киева – Рахманин

Партия "Голос" намерена участвовать в местных выборах, и выдвинет своего кандидата на должность городского головы Киева, заявляет лидер одноименной парламентской фракции Сергей Рахманин.

"Партия рассматривает такую возможность. Нас избиратели не поймут, если мы проигнорируем местные выборы", - сказал Рахманин в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Парламентарий также утвердительно ответил на вопрос, будет ли партия выдвигать своего кандидата на должность мэра Киева.

"Думаю да. До сих пор не понятно, когда там будут выборы, досрочные или очередные… У нас на политическом уровне принято решение, что мы принимаем участие и в выборах Киевского городского совета, и в выборах киевского городского головы", - сказал Рахманин.

В этом контексте политик отметил, что "Голос" – молодая партия, и ей необходимо больше времени для того, чтобы местные региональные организации "встали на ноги".

Рахманин также рассказал, что строительством региональной структуры политсилы занимаются три человека: лидер "Голоса", нардеп Святослав Вакарчук, замглавы партии, нардеп Ярослав Юрчишин, а также член политсовета Владимир Венгер.