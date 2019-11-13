Глава МИД Австрии Шалленберг в четверг в Киеве проведет переговоры с Пристайко

В Украине с рабочим визитом 13 - 14 ноября будет находиться федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрийской республики Александр Шалленберг, сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

"14 ноября в МИД Украины состоятся переговоры руководителей внешнеполитических ведомств Украины Вадима Пристайко и Австрии Александра Шалленберга. Предполагается обсуждение актуальных вопросов широкого спектра двусторонних отношений, а также взаимодействия двух государств в рамках международных организаций", - говорится в обнародованном в среду украинским МИД сообщении.