Политика

14:58 13.11.2019

Глава МИД Австрии Шалленберг в четверг в Киеве проведет переговоры с Пристайко

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Глава МИД Австрии Шалленберг в четверг в Киеве проведет переговоры с Пристайко

В Украине с рабочим визитом 13 - 14 ноября будет находиться федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрийской республики Александр Шалленберг, сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

"14 ноября в МИД Украины состоятся переговоры руководителей внешнеполитических ведомств Украины Вадима Пристайко и Австрии Александра Шалленберга. Предполагается обсуждение актуальных вопросов широкого спектра двусторонних отношений, а также взаимодействия двух государств в рамках международных организаций", - говорится в обнародованном в среду украинским МИД сообщении.

Теги: #австрия #пристайко
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