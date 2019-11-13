На примере незаконного осуждения крымчан по делу "Хизб ут-Тахрир" МУС может впервые рассмотреть необеспечение права на справедливый суд как военное преступление - Кориневич

Решение Южного окружного военного суда РФ об осуждении шестерых крымчан по делу об участии в деятельности организации "Хизб ут-Тахрир" может стать первый кейсом для Международного уголовного суда (МУС) по рассмотрению необеспечения права на справедливый суд как военного преступления, считает постпред президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич.

"На самом деле, необеспечение права на справедливый суд является системным военным преступлением, и счет уже пошел на сотни дел. Мы, с правоохранительными органами АРК, способствуем надлежащему документированию таких фактов и направлению соответствующих сообщений в Международный уголовный суд", - сказал он на брифинге в среду, комментируя соответствующее решение суда от 12 ноября.

По мнению Кориневича, данное дело "может быть очень интересно" для Международного уголовного суда.

"Еще никогда, по сути, в своей практике они не говорили именно о необеспечении права на справедливый суд как о военном преступлении. Вот им первый кейс", - отметил он.

Как сообщалось, 12 ноября Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону (РФ) отправил в колонию шестерых крымчан "за участие в деятельности ялтинской ячейки террористической организации "Хизб ут-Тахрир" и покушение на захват власти в стране".

Муслим Алиев приговорен к 19 годам заключения, Инвер Бекиров получил 18 лет, Эмир-Усейн Куку 12 лет, Вадим Сирук - 12 лет, Арсен Джеппаров - 7 лет и Рефат Алимов - 8 лет. Отбывать эти сроки они будут в колонии строгого режима.

Все шестеро были задержаны в феврале-апреле 2016 года. Обвиняемые в суде отрицали свою вину.

Министерство иностранных дел Украины выразило протест против данного решения Южного окружного военного суда РФ.

"На политическую мотивированность решения указывает тот факт, что суд проигнорировал отсутствие доказательной базы и поддержал запрос стороны обвинения, осудив М. Алиева на 19 лет, И. Бекирова на 18 лет, Э.-У. Куку и В. Сирука на 12 лет, Р. Алимова на 8 лет, А. Джеппарова на 7 лет лишения свободы. Это позорное решение раз подтвердило, что российское антитеррористическое законодательство широко применяется российской оккупационной администрацией для прикрытия политических репрессий против представителей крымскотатарского народа", - подчеркнули в ведомстве.