Трамп заявил, что считает своим долгом расследование действий Байдена в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает расследование дела о влиянии экс-вице-президента США Джо Байдена на отставку генерального прокурора Украины Виктора Шокина в 2016 году своим долгом.

"Как президент я должен разобраться с коррупцией и действиями Байдена, связанными с увольнением прокурора, и с тем, что его сын получал миллионы долларов от украинской энергетической компании и еще миллионы выводит из Китая", - написал он на своей странице в Twitter, комментируя ход расследования в рамках начатой демократами процедуры импичмента.

Трамп возмутился тем, что расследование акцентирует внимание на свидетелях "второй и третьей руки", в то время как достаточно прочесть стенограмму разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Он и другие также заявили, что на него не оказывалось "никакого давления" для расследования против Джо Байдена", - подчеркнул Трамп.

Как сообщалось, в мае 2014 года сын бывшего в то время вице-президента США Джозефа Байдена Хантер Байден стал членом совета директоров Burisma Limited. Одним из бенефициаров компании был Николай Золочевский, который занимал должность министра экологии и природных ресурсов в правительстве премьер-министра Украины Николая Азарова с июля 2010 года по апрель 2012 года. В конце 2014 года он покинул Украину, а в начале 2015 года стало известно, что Генпрокуратура объявила его в розыск по подозрению в незаконном обогащении (ч.3 ст.368-2 УК).

Генпрокуратура расследовала несколько уголовных производств, фигурантом которых был Злочевский, в 2015-2016 годах передала одно из дел в НАБУ.

В январе 2017 года компания Burisma заявила о закрытии в Украине всех процессуальных и судебных действий в отношении президента этой группы Злочевского и операционных компаний, входящих в Burisma Group.

В сентябре 2019 года бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что расследования в отношении Джозефа Байдена или его сына Хантера Байдена должны проводиться в США, а у Украины нет правовых оснований для этого. "Я не знаю никаких причин проводить расследование в отношении Джо Байдена или Хантера Байдена в соответствии с украинским законодательством… Это юрисдикция США", - сказал Луценко в интервью "BBC. Украина".

Ряд американских СМИ сообщил, что президент США Дональд Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена. При этом президент, оказывая давление на Киев, до этого заморозил предоставление финансовой помощи стране.

В бытность вице-президентом в администрации Барака Обамы Джо Байден, среди прочего, курировал связанные с Украиной вопросы. В это же время его сын Хантер Байден занимал пост в совете директоров украинской газовой компании Burisma. В Украине в отношении компании было открыто расследование.

Адвокат Трампа Руди Джулиани в ряде интервью заявлял о вмешательстве бывшего вице-президента в украинскую политику и участии в коррупционных делах. В частности, он утверждает, что бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин был уволен по просьбе Байдена - якобы за то, что разбирался в связях "Burisma" с его сыном.

11 ноября народный депутат Андрей Деркач опубликовал новые данные по делу Burisma. Согласно банковской выписке Morgan Stanley, с мая 2014 по октябрь 2015 компания Burisma перечислила на компанию Rosemont 4 млн 817 тыс долларов, а Rosemont перечислила уже на счета Байдена вознаграждение в размере 871 тыс. долларов. Нардеп отметил, что Джо Байден выбрал позволить сыну продолжать получать долю из 16,5 млн долларов от Burisma через прокладку Rosemont Seneca Сенека вместо того, чтобы подсказать ему выйти из сомнительной компании, которая фигурирует в 11 уголовных производствах правоохранительных органов Украины и других стран.