Политика

14:26 13.11.2019

В МИД РФ считают, что ввод Нацгвардии Украины в зону разведения сил на Донбассе перечеркнет его смысл

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В МИД РФ считают, что ввод Нацгвардии Украины в зону разведения сил на Донбассе перечеркнет его смысл

Развитие событий позволяет задуматься о созыве саммита в "нормандскими формате", однако возможный ввод Нацгвардии Украины в зону разведения сил в Донбассе может перечеркнуть его смысл, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Я думаю, что движение идёт в целом в направлении, которое позволяет задуматься о созыве "нормандского формата", но, с другой стороны, поступает очень много информации, которая свидетельствует о том, что могут возникнуть достаточно серьёзные трудности и на политическом треке, и в сфере безопасности", - сказал Грушко, отвечая в среду на вопрос журналистов, сформировались ли условия для проведения саммита "нормандской четверки" после разведения сил в населенном пункте Петровское в Донецкой области.

"Последние заявления о том, что вместо Вооруженных сил Украины могут быть введены какие-то формирования гражданской Национальной гвардии, гражданской полиции, конечно, это все шаги, которые могут перечеркнуть весь смысл этого разведения", - добавил замминистра.

Теги: #разведение #рф #разведение_сил #ордло
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