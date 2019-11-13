Политика

14:11 13.11.2019

Посольство США в Украине призвало РФ освободить крымских татар, осужденных по делу "Хизб ут-Тахрир"

1 мин читать
Посольство США в Украине призвало РФ освободить крымских татар, осужденных по делу "Хизб ут-Тахрир"

Посольство США в Украине осудило приговор, вынесенный в России шестерым крымским татарам по делу организации "Хизб ут-Тахрир" и призвало освободить их.

"Мы решительно осуждаем политически мотивированный приговор о долгосрочном тюремном заключении для шести крымских татар. Мы призываем Россию немедленно освободить этих шестерых человек и всех других украинских политических заключенных", - говорится в сообщении посольства на Facebook.

Теги: #крым #рф #татары #сша
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:32 13.11.2019
На примере незаконного осуждения крымчан по делу "Хизб ут-Тахрир" МУС может впервые рассмотреть необеспечение права на справедливый суд как военное преступление - Кориневич

На примере незаконного осуждения крымчан по делу "Хизб ут-Тахрир" МУС может впервые рассмотреть необеспечение права на справедливый суд как военное преступление - Кориневич

14:26 13.11.2019
В МИД РФ считают, что ввод Нацгвардии Украины в зону разведения сил на Донбассе перечеркнет его смысл

В МИД РФ считают, что ввод Нацгвардии Украины в зону разведения сил на Донбассе перечеркнет его смысл

14:21 13.11.2019
Трамп заявил, что считает своим долгом расследование действий Байдена в Украине

Трамп заявил, что считает своим долгом расследование действий Байдена в Украине

14:03 13.11.2019
В Крыму нет повальной поддержки идеи "русского мира" - представитель Зеленского в АРК

В Крыму нет повальной поддержки идеи "русского мира" - представитель Зеленского в АРК

14:00 13.11.2019
Вопрос крымскотатарской автономии нужно широко обсудить в обществе для понимания того, о чем идет речь - постпред президента в АРК

Вопрос крымскотатарской автономии нужно широко обсудить в обществе для понимания того, о чем идет речь - постпред президента в АРК

01:48 13.11.2019
Байден заявил о непоколебимом решении участвовать в президентских выборах 2020 года

Байден заявил о непоколебимом решении участвовать в президентских выборах 2020 года

18:28 12.11.2019
Киев протестует в связи с осуждением в России шестерых крымских татар по делу организации "Хизб ут-Тахрир"

Киев протестует в связи с осуждением в России шестерых крымских татар по делу организации "Хизб ут-Тахрир"

17:05 12.11.2019
Москва призывает Киев пролонгировать на 2020 год закон об особом статусе Донбасса

Москва призывает Киев пролонгировать на 2020 год закон об особом статусе Донбасса

16:09 12.11.2019
Прошение об исключении Мазура из списка Интерпола было подано в субботу

Прошение об исключении Мазура из списка Интерпола было подано в субботу

15:42 12.11.2019
В ЕС назвали разведение сил в пилотных участках на Донбассе обнадеживающим сигналом и ожидают активных позитивных шагов от РФ

В ЕС назвали разведение сил в пилотных участках на Донбассе обнадеживающим сигналом и ожидают активных позитивных шагов от РФ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Отмена видеоконференции гуманитарной подгруппы ТКГ показывает, что Украина не может рассчитывать даже на поддержку представителя ОБСЕ - Лутковская

Суд взял под домашний арест члена совета НБУ Каленского по делу VAB Банка

Томсен: МВФ надеется на быстрый результат в переговорах с украинской властью

Москва призывает Киев пролонгировать на 2020 год закон об особом статусе Донбасса

Киев предложил провести видеоконференцию гуманитарной подгруппы ТКГ 13 ноября

ПОСЛЕДНЕЕ

Отмена видеоконференции гуманитарной подгруппы ТКГ показывает, что Украина не может рассчитывать даже на поддержку представителя ОБСЕ - Лутковская

Тела двух украинцев обнаружены в бескислородной холодильной камере в Польше

"Евросолидарность" поддерживает запуск в Украине рынка земли, но в нынешнем виде законопроект принимать нельзя – нардеп Геращенко

Суд взял под домашний арест члена совета НБУ Каленского по делу VAB Банка

"Слуга народа" готова поддержать закон о создании рынка земли - руководитель фракции

Евросоюз поддерживает земельную реформу в Украине

Рада в 1-м чтении приняла законопроект об урегулировании добычи янтаря

Белый дом готовит "агрессивную" стратегию к слушаниям об импичменте Трампа

Рада в 1-м чтении поддержала закон о жестком ограничении оборота пластиковых пакетов в Украине с 2022 года

Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" убеждал нардепов проголосовать за законопроект о создании рынка земли – Верещук

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА