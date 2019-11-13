Посольство США в Украине призвало РФ освободить крымских татар, осужденных по делу "Хизб ут-Тахрир"
Посольство США в Украине осудило приговор, вынесенный в России шестерым крымским татарам по делу организации "Хизб ут-Тахрир" и призвало освободить их.
"Мы решительно осуждаем политически мотивированный приговор о долгосрочном тюремном заключении для шести крымских татар. Мы призываем Россию немедленно освободить этих шестерых человек и всех других украинских политических заключенных", - говорится в сообщении посольства на Facebook.