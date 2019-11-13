В Крыму нет повальной поддержки идеи "русского мира" - представитель Зеленского в АРК

Во временно оккупированном Россией Крыму много тех, кто "ждет Украину", уверен постоянный представитель президента Украины Владимира Зеленского в АРК Антон Кориневич.

"Очень важно сказать, что в Крыму нет повальной поддержки идеи так называемого "русского мира". Там есть люди, которые ждут Украину, ждут от Украины сначала, возможно, месседжей, потом реальных действий", - сказал он на брифинге в среду в Киеве.

Кориневич подчеркнул, что представительство президента в АРК старается поддерживать контакт со всеми теми в Крыму, кто "хочет видеть и слышать Украину".

"С органами оккупационной власти мы, безусловно, не общаемся. Тут не может быть никаких вопросов. Мы общаемся со всеми теми, кто может нам помочь в вопросе защиты наших граждан, скажем так", - заявил он.

В свою очередь заместитель постпреда президента в АРК Тамила Ташева отметила, что вопрос возвращения Крыма в состав Украины не должен исчезать с информационной повестки дня в Украине и за ее пределами, что является одной из задач данного органа.