Политика

14:00 13.11.2019

Вопрос крымскотатарской автономии нужно широко обсудить в обществе для понимания того, о чем идет речь - постпред президента в АРК

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Вопрос крымскотатарской автономии нужно широко обсудить в обществе для понимания того, о чем идет речь - постпред президента в АРК

Вопрос создания национально-территориальной автономии крымскотатарского народа в составе Украины необходимо широко обсудить в украинском обществе, чтобы все понимали, о чем идет речь, считает постоянный представитель президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич.

"Что касается самого вопроса возможной автономии, у нас позиция такая, что мы должны вывести этот вопрос на уровень более широкого дискурса, чтобы общество понимало, что имеется в виду, что нет угроз возможного сепаратизма. Сейчас мы видим, что общество не очень понимает, о чем идет речь", - сказал он на брифинге в среду в Киеве.

Кориневич указал, что в представительстве президента знают все те законодательные инициативы, которые не ограничиваются предложенными изменениями в раздел 10 Конституции Украины об Автономной Республике Крым , а и о коренных народах, о статусе крымскотатарского народа. "Мы работаем над этими вопросами", - отметил он.

Теги: #крым #татары
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