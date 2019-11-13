Тела двух украинцев обнаружены в бескислородной холодильной камере в Польше

В одном из имений, расположенных местности Садковице в Лудзком воеводстве Польши, в холодильной камере для хранения фруктов были найдены тела двух граждан Украины, сообщает "Polskie Radio" со ссылкой на представителей местной полиции.

По словам представительницы полиции города Рава-Мазовецкая Агата Кравчик, об обнаружении тел украинцев сообщил полиции около 11.00 воскресенья владелец хранилища. Оба украинца – мужчины 28 и 46 лет, жили на территории имения, где произошло ЧП.

Польские правоохранители пока не установили, при каких обстоятельствах украинцы оказались в бескислородной холодильной камере, которая является помещением с контролированной, анаэробной атмосферой, и вход в которую несет смертельную угрозу.

Полиция допросила свидетелей и уведомила о случившемся посольство Украины в Польше. Следствие по этому делу открыла районная прокуратура в Раве-Мазовецкой.

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