Политика

12:15 13.11.2019

"Евросолидарность" поддерживает запуск в Украине рынка земли, но в нынешнем виде законопроект принимать нельзя – нардеп Геращенко

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"Евросолидарность" поддерживает запуск в Украине рынка земли, но в нынешнем виде законопроект принимать нельзя – нардеп Геращенко

Законопроект о рынке земли, который предлагает парламентская фракция "Слуга народа", не отвечает интересам украинского общества и в таком виде не может быть принят, заявила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

"В законе, который сегодня пытаются протащить "слуги", нет ключевого - права украинцев купить землю. Да, он сможет продать свои паи, но купить он ее не сможет. Ведь не предусмотрен прозрачный кадастр земли, нет такой позиции, как качество земли, а идет "уравниловка" плодородных земель Черкасской, Полтавской и более сложных для обработки земель Херсонщины. Также не предусмотрена защита земли для того, чтобы люди, которые обрабатывают землю, могли вкладывать земли. Кроме того, не предусмотрено создание земельного банка. На самом деле, в предложенных проектах законов не услышан простой крестьянин и фермер", - сказала она во время выступления с трибуны Верховной Рады в среду.

Также Геращенко подчеркнула, что фракция "Евросолидарность" категорически против того, чтобы судьбоносные для страны законы обсуждались по сокращенной процедуре и принимались в спешке.

Она отметила, что лучший выход из этой ситуации - отложить рассмотрение вопроса, сесть вместе за "круглый стол" и разработать такой законопроект, который объединит сессионный зал.

"Этот законопроект должен защитить крестьянина, ввести в Украине прозрачный кадастр земли, должен запретить отдавать в одни руки 200 тыс. гектаров земли, ведь это приведет к официальному созданию латифундистов в Украине, а не станет помощью фермерам", - добавила нардеп.

Заканчивая сове выступление, Геращенко подытожила: "Наша фракция предлагает сегодня снять этот вопрос с рассмотрения, провести серьезную политическую и общественную дискуссию".

Теги: #геращенко #евросолидарность #рынок_земли
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