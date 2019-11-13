"Слуга народа" готова поддержать закон о создании рынка земли - руководитель фракции

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пришел на заседание политсилы, чтобы успокоить парламентариев и гарантировать им изменение спорных положений законопроекта №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

"У нас было очень продуктивное заседание фракции, посвященное голосованию за рынок земли, очень такой дискуссионный вопрос. Президент пообещал, что между первым и вторым чтением норма о продаже земли иностранцам будет убрана из законопроекта", - сказал Арахамия журналистам в среду в Верховной Раде.

По его словам Зеленский показывал членам фракции последние социологические исследования, которые свидетельствует о том, что 75% украинцев поддерживают право собственности земли для украинцев и около 75% не поддерживают продажу земли иностранцам в данный момент. Такой шаг, как утверждает глава фракции, президент предпринял, чтобы успокоить парламентариев и лично пообещать каждому сомневающемуся, что проект закона будет доработан и все спорные вопросы из него будут убраны.

Председатель фракции "Слуга народа" заявил также, что в первом чтении законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" будет поддержан почти всеми членами фракции. Арахамия говорит, что по его информации, 3-5 народных депутатов воздержаться от голосования.