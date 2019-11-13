Политика

10:40 13.11.2019

Белый дом готовит "агрессивную" стратегию к слушаниям об импичменте Трампа

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Белый дом готовит "агрессивную" стратегию к слушаниям об импичменте Трампа

В администрации президента США активно готовятся к предстоящим открытым слушаниям в Конгрессе по импичменту Дональда Трампа, планируя агрессивную стратегию взаимодействия со СМИ по этой теме, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на неназванных сотрудников Белого дома.

Белый дом будет "давать агрессивный отпор на ТВ, по радио и в печатной прессе, при помощи цифровых ресурсов", в том числе, в Твиттере, сообщили телеканалу в Белом доме.

В команду администрации, ответственную за реакцию на слушания, войдут специалисты пресс-службы, а также юридического департамента. Ожидается, что пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм опубликует заявление по итогам слушаний.

Трамп будет смотреть слушания, целиком или частично, по телевизору, сообщает телеканал. В то же время в Белом доме не ожидают, что Трамп "сядет перед телевизором, полностью сосредоточившись на слушаниях".

В течение последних недель президент и высокопоставленные сотрудники Белого дома встретились с 120 конгрессменами и 42 сенаторами от Республиканской партии, чтобы призвать их выступить единым фронтом против демократов, отмечает телеканал. В частности, дважды республиканцев приглашали на киносеансы.

Это будут первые публичные слушания в рамках процедуры импичмента Трампа. В среду на открытых слушаниях в комитете по разведке США выступит временный поверенный в делах США в Украине Билл Тейлор и заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент.

Оба уже давали показания в закрытом режиме. Они выражали обеспокоенность в связи с попытками администрации США надавить на Украину, чтобы ее власти инициировали расследование в отношении вероятного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена и его сына Хантера.

Демократы начали процедуру импичмента в отношении Трампа после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с его телефонным разговором с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении Байденов, а также по предполагаемому вмешательству в американские выборы 2016 года с территории Украины.

Теги: #белый_дом #трамп #импичмент
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