Политика

10:07 13.11.2019

Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" убеждал нардепов проголосовать за законопроект о создании рынка земли – Верещук

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Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" убеждал нардепов проголосовать за законопроект о создании рынка земли – Верещук

В среду утром состоялось заседание парламентской фракции "Слуга народа", на котором президент Украины Владимир Зеленский призывал нардепов поддержать проект закона №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", сообщила представитель Кабмина в парламенте, нардеп фракции "Слуга народа" Ирина Верещук.

"Он (президент – ИФ) убеждал, что нужно проголосовать за закон, который собственно предложил депутат Сольский (законопроект №2178-10 - ИФ)", - сказала Верещук журналистам в кулуарах парламента после заседания фракции.

При этом она отметила, что считает все внесенные в парламент законопроекты касательно земельной реформы недоработанными и таковыми, которые "нельзя принимать даже в первом чтении".

Верещук подчеркнула, что открытие рынка земли является значимым процессом, но для нее лично важно то, как это открытие рынка будет происходить.

Согласно опубликованной на сайте Верховной Рады повестке дня, на очередном пленарном заседании 13 ноября парламентарии планируют рассмотреть в первом чтении проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" № 2178 и альтернативные №№ 2178-1, 2178-2, 2178-3, 2178-4, 2178-5 , 2178-6, 2178-7, 2178-8, 2178-9, 2178-10.

В первом чтении также планируется рассмотреть еще два законопроекта, касающихся земельных отношений: проект закона "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений" №2194 и проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них (аренды, суперфиции, эмфитевзиса) через электронные аукционы", №2195.

Теги: #зеленский #рынок_земли #верещук
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