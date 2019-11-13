Полномочия временного президента Боливии взяла на себя сенатор Жанин Аньес

Сенатор-демократ Жаннин Аньес во вторник (в ночь на среду) приняла полномочия временного главы боливийского государства, сообщает интернет-портал боливийского издания "Тьемпос".

"После отставки президента Эво Моралеса, вице-президента Альваро Гарсии, председателя сената (верхней палаты парламента) Адрианы Сальватьерры и председателя палаты депутатов (нижней палаты парламента) Виктора Борды, Аньес осталась первой в очереди из тех, кто может взять мандат на руководство государством", - пишет газета.

Аньес занимает пост второго заместителя председателя сената.

Теперь в ее обязанность входит объявление досрочных президентских и всеобщих выборов, а также формирование временных органов власти.

Газета не уточняет, каким образом Аньес получила мандат, поскольку ранее сообщалось, что депутаты от "Движения к социализму" Эво Моралеса отказались принимать участие в чрезвычайном заседании парламента, при том, что они составляют две третьих всего депутатского корпуса и без их присутствия невозможно обеспечить необходимый кворум на голосовании.

Президент Болмвии Эво Моралес, а затем и все высшее руководство страны объявили об отставках в воскресенье, спустя 19 дней протестов и политического кризиса, начавшихся в стране после прошедших 20 октября президентских выборов, на которых были зафиксированы и подтверждены факты мошенничества.