Политика

22:30 12.11.2019

Загороднюк считает решение по делу Марченко необъективным

2 мин читать
Загороднюк считает решение по делу Марченко необъективным

Решение суда об аресте офицера Вооруженных Сил Украины Дмитрия Марченко является необъективным, считает министр обороны Украины  Андрей Загороднюк.

"Очень тяжело согласиться с таким решением. Конечно, мы все ждем решения дела по сути. Но насколько мы знаем, насколько мы общались с нашими юристами, под стражу берут тогда, когда есть риск, что человек будет либо продолжать противоправную деятельность, либо нанесет вред обществу во время расследования. Все, что мы знаем о Дмитрии – это то, что он не способен ни на то, ни на другое... Объективно говоря, нам кажется, что это необъективное решение", - сказал он в эфире “Армия FM" во вторник.

По его словам, за Марченко ручались депутаты, герои Украины, он не скрывался от следствия и приходил на все допросы.

В то же время он сказал, что правонарушения в Вооруженных Силах, действительно происходят, существует коррупция, с которой ведется борьба.

 “Но, в то же время, мы, как цивилизованная страна, должны уважать право человека на то, что он является невиновным до тех пор, пока его вина не будет установлена. Это первое. А во-вторых, меры пресечения должны быть адекватными ситуации. В этом случае мы действительно немного (или не немного) удивлены этим решением и надеемся, что его (Марченко - ИФ) адвокаты подадут надлежащую апелляцию”, - резюмировал Загороднюк.

 Как сообщалось, Печерский райсуд Киева в понедельник арестовал на 60 дней с правом внесения залога в 76 млн грн начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Дмитрия Марченко. Его  подозревают в уголовном производстве по факту закупки некачественного имущества по завышенной цене для Вооруженных Сил Украины.

Теги: #марченко #украина #суд #загороднюк
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:17 12.11.2019
Модель срочной службы не имеет будущего в Украине

Модель срочной службы не имеет будущего в Украине

19:18 12.11.2019
Суд отложил до среды избрание меры пресечения члену совета НБУ Каленскому по делу VAB Банка

Суд отложил до среды избрание меры пресечения члену совета НБУ Каленскому по делу VAB Банка

18:42 12.11.2019
Заседание суда по делу об убийстве Вороненкова перенесли на 27 ноября из-за убийства адвоката подозреваемого

Заседание суда по делу об убийстве Вороненкова перенесли на 27 ноября из-за убийства адвоката подозреваемого

13:20 12.11.2019
НАБУ просит суд о залогах 2,5-30 млн грн для подозреваемых по делу VAB Банка

НАБУ просит суд о залогах 2,5-30 млн грн для подозреваемых по делу VAB Банка

13:06 12.11.2019
Уволенные работники Управления спецрасследований Генпрокуратуры просят суд восстановить их на должностях

Уволенные работники Управления спецрасследований Генпрокуратуры просят суд восстановить их на должностях

12:16 12.11.2019
Дата министерской встречи ЕС-Украина-РФ по газу не определена - Еврокомиссия

Дата министерской встречи ЕС-Украина-РФ по газу не определена - Еврокомиссия

11:12 12.11.2019
Суд арестовал на 2 месяца киберпреступника из Литвы, который скрывался в Киеве от ФБР

Суд арестовал на 2 месяца киберпреступника из Литвы, который скрывался в Киеве от ФБР

09:49 12.11.2019
В "Евросолидарности" считают дело против генерала Марченко попыткой дискредитировать реформу в ВСУ

В "Евросолидарности" считают дело против генерала Марченко попыткой дискредитировать реформу в ВСУ

08:11 12.11.2019
Президент США запретил публиковать заявления по ситуации в Керченском проливе

Президент США запретил публиковать заявления по ситуации в Керченском проливе

03:28 12.11.2019
Заседание Трехсторонней группы по Донбассу пройдет в Минске

Заседание Трехсторонней группы по Донбассу пройдет в Минске

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Москва призывает Киев пролонгировать на 2020 год закон об особом статусе Донбасса

Киев предложил провести видеоконференцию гуманитарной подгруппы ТКГ 13 ноября

На заседании ТКГ были сняты все препятствия для проведения встречи в нормандском формате

Прошение об исключении Мазура из списка Интерпола было подано в субботу

В ЕС назвали разведение сил в пилотных участках на Донбассе обнадеживающим сигналом и ожидают активных позитивных шагов от РФ

ПОСЛЕДНЕЕ

Назарбаев предлагал Зеленскому помощь в организации переговоров с Путиным, но это был разговор без конкретики - Пристайко

Разумков и президент Европарламента Сассоли обсудили угрозы энергетической безопасности Европы из-за строительства "Северного потока-2"

Киев протестует в связи с осуждением в России шестерых крымских татар по делу организации "Хизб ут-Тахрир"

Новый глава Полтавской ОГА должен завершить децентрализацию и привлекать инвестиции в регион – первый замглавы ОП

Нардеп "Слуги народа" внес в Раду законопроект об отмене налогообложения дохода по депозитам

Заместитель главы Харьковской ОГА назначен советником секретаря СНБО

Президент Украины обязан лично рассматривать обращения инвалидов войны – решение Верховного суда

В квитанциях киевлян за "коммуналку" теперь будет отображаться полная сумма за потребленные услуги, но сам порядок начисления субсидий не изменился - КГГА

Рада отправила на доработку законопроект о правах работников на личную жизнь

Рада усилила уголовную ответственность за фальсификацию лекарств

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА