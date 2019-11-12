Политика

18:16 12.11.2019

Новый глава Полтавской ОГА должен завершить децентрализацию и привлекать инвестиции в регион – первый замглавы ОП

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Новый глава Полтавской ОГА должен завершить децентрализацию и привлекать инвестиции в регион – первый замглавы ОП

Новый глава Полтавской облгосадминистрации (ОГА) Олег Синегубов должен завершить процесс децентрализации и максимально привлекать инвестиции в регион, отмечает первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Трофимов.

Как сообщает пресс-служба президента, во время представления нового руководителя региона во вторник Трофимов отметил, что главным приоритетом Синегубова должно быть улучшение жизни людей. Кроме того, руководство области должно следить за целевым использованием средств государственного бюджета и "иметь нулевую толерантность к коррупции".

В свою очередь Синегубов указал, что проведет аудит всех решений, принятых ранее руководством региона, и оценит их эффективность. "На Полтавщине около двух тысяч областных программ, большинство из которых неэффективны. Также в регионе будут открыты два офиса: инвестиционный и офис реформ. Надеюсь, что с вашей помощью смогу создать действенную команду, чтобы каждый полтавчанин почувствовал улучшение жизни", - сказал он.

Глава Полтавской ОГА также подчеркнул, что особое внимание в новой должности будет уделять созданию новых рабочих мест, строительству и налаживанию работы силовых структур.

Олег Синегубов родился в 1983 году в Харькове. В 2004 году окончил Национальный университет внутренних дел по специальности правоведение, доктор юридических наук. С 2000 по 2008 год работал в органах внутренних дел. В 2008 году начал преподавать на кафедре гражданско-правовых дисциплин Учебно-научного института права, экономики и социологии Харьковского национального университета внутренних дел. В 2015 году занял должность декана факультета этого университета.

В 2017 году был претендентом на должность главы Полтавской ОГА. В 2018 году был претендентом на должность судьи Высшего антикоррупционного суда Украины, но не прошел конкурсный отбор. В 2019 году во время выборов в Верховную Раду был доверенным лицом кандидата в народные депутаты от партии "Слуга народа" по избирательному округу №180 Алексея Красова.

11 ноября президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Синегубова главой Полтавской ОГА.

Теги: #полтавская_ога #инвестиции #опу #децентрализация
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