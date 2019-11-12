Нардеп "Слуги народа" внес в Раду законопроект об отмене налогообложения дохода по депозитам

Народный депутат Сергей Штепа (фракция "Слуга народа") во вторник зарегистрировал в парламенте законопроект об отмене налогообложения процентного дохода по депозитным вкладам населения (№2422).

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Как сообщалось, налогообложение процентных доходов по депозитам было введено в 2014 году на уровне 15%. В 2015 году ставка налога на проценты по депозиту была повышена до 20% и дополнительно введен новый вид налога – военный сбор в 1,5%.В 2016 году ставка налога на проценты по депозиту была снижена до 18%.