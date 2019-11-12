Политика

18:07 12.11.2019

Заместитель главы Харьковской ОГА назначен советником секретаря СНБО

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Заместитель главы Харьковской ОГА назначен советником секретаря СНБО

Заместитель главы Харьковской облгосадминистрации (ОГА) Вадим Даниелян стал советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

"Назначен по переводу советником секретаря СНБО. Основное (чем буду заниматься - ИФ) критическая инфраструктура в Донецкой и Луганской области", - сказал Даниелян корреспонденту агентства Интерфакс-Украина.

Он отметил также, что к новой работе приступил еще на прошлой неделе

"В среду (работу в Харьковской ОГА - ИФ) закончил, в четверг - здесь приступил", - сказал Даниелян.

Вадиму Даниеляну 44 года. У него три высших образования (Луганский национальный университет им.Шевченко по специальности "социальная работа"; Восточноукраинский национальный университет имени В. Даля, "правоведение" и Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, где он получил степень магистра по строительству). С июля 2018 года был заместителем главы Харьковской облгосадминистрации. С января 2017года по июль 2018года был заместителем председателя Луганской областной военно-гражданской администрации. До того работал первым замначальника и начальником Службы автомобильных дорого в Луганской области. Даниелян дважды избирался депутатом Луганского облсовета (V и VI созывов).

Теги: #харьковская_ога #кадры #снбоу
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