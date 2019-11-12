Политика

18:07 12.11.2019

В квитанциях киевлян за "коммуналку" теперь будет отображаться полная сумма за потребленные услуги, но сам порядок начисления субсидий не изменился - КГГА

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В квитанциях киевлян за "коммуналку" теперь будет отображаться полная сумма за потребленные услуги, но сам порядок начисления субсидий не изменился - КГГА

В квитанциях жителей Киева за коммунальные услуги теперь будет отображаться полная сумма за потребленные услуги без отражения размера субсидии, при этом сам порядок начисления субсидий не изменился, а речь идет только о переходе на монетизированную форму выплаты субсидий, сообщил директор Департамента социальной политики Киевской горгосадминистрации Руслан Светлый.

"С 1 октября 2019г правительством введен механизм монетизации льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Параллельно будет функционировать две системы предоставления услуг в денежной форме: наличная и безналичная. Монетизированная льгота в безналичной форме назначается льготникам автоматически. Средства будут поступать на персональный счет АО "Ощадбанк", и оттуда автоматически перечисляться на оплату услуг", - цитирует Светлого пресс-служба КГГА во вторник.

Монетизированная льгота в наличной форме будет выплачиваться по желанию льготников, обратившихся за помощью до 12 октября 2019 года. Средства будут выплачиваться ежемесячно на личный счет льготника, открытый в учреждении уполномоченного банка или через центр выплат отделений "Укрпочты".

В сообщении отмечается, что предприятия, предоставляющие жилищно-коммунальные услуги, осуществляют полное начисление стоимости коммунальных услуг в платежных документах без отображения размера льготы, начиная с ноября 2019г (за услуги, оказанные в октябре). Узнать размер льготы можно в личном кабинете на официальном сайте "Ощадбанка" и органах социальной защиты по месту регистрации.

Управляющие, объединения и исполнители коммунальных услуг до 25 сентября и 25 апреля подают подразделениям по вопросам соцзащиты населения информацию о сумме просроченной более месяца задолженности по оплате услуг. В случае получения информации о такой задолженности, льготники, которые получают льготу в наличной форме, переводятся на безналичную.

После окончания отопительного сезона суммы неиспользованных средств переводятся со счетов для выплаты льгот на личные счета льготников в АО "Общадбанк". В случае отсутствия открытого счета, он открывается по заявлению льготника.

В горадминистрации отметили, что в ноябре 2019г льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме получают 2509 киевлян-льготников на сумму 2млн 168тыс. 514 грн. Наряду с этим, 127тыс. 229 льготников получают льготу в безналичной форме, объем средств составляет 81млн 387тыс. 520 грн.

Теги: #кгга #комуналка
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