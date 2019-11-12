Рада отправила на доработку законопроект о правах работников на личную жизнь

Народные депутаты вернули на доработку проект закона №1148 "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины (относительно обеспечения прав работников на личную и семейную жизнь)", которым предусматривается расширение количества документов и данных, которые работодатель не имеет права требовать при принятии на работу, а также гарантирует работникам право на личную жизнь.

За возвращение законопроекта автору высказались 317 народных избранников.

Автор документа, внефракционный депутат Дмитрий Шпенов, объясняет необходимость принятия изменений в Кодекс о труде тем, что отечественные работодатели при приеме на работу, например женщин, пытаются узнать не только о профессиональных качествах, но и подробности личной жизни человека, что может сказаться на результатах приема на работу. Документ предлагает скорректировать ст. 25 Кодекса Украины о труде и внести в нее перечень документов и данных, которые работодатель не имеет права просить предоставить при приеме на работу.

Профильный комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов в своем решении высказался против принятия законопроекта.

"Комитет обращает внимание на то, что трудовое законодательство Украины должно развиваться в направлении достижения надлежащего уровня баланса между неуклонным соблюдением прав работника, в том числе на тайну личной жизни, с одной стороны, и созданием широкого спектра возможностей для подбора работодателями лучших профессиональных кадров, с другой. Поэтому целесообразно рассматривать не отдельные аспекты проявлений дискриминации в отношении работников, а как можно больший их комплекс, который объединил бы все известные на сегодня формы поведения, нарушающие неприкосновенность частной жизни лица, как то буллинг, моббинг и харассмент", - сказано в выводе комитета.