Политика

17:44 12.11.2019

Рада разрешила среднесрочное планирование ремонта автодорог

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Рада разрешила среднесрочное планирование ремонта автодорог

Верховная Рада приняла во втором чтении в целом законопроект, предоставляющий право распорядителям средств по бюджетным программам брать соответствующие бюджетные обязательства, превышающие фактические поступления в спецфонд бюджета, для выполнения среднесрочных обязательств по договорам на строительство и содержание автодорог.

Принятие документа поддержали на пленарном заседании парламента во вторник 334 народных депутата.

Согласно пояснительной записке к законопроекту №1064 от 29 августа 2019 года, обнародованному на сайте парламента, документ вносит изменения в Бюджетный кодекс, предусмотрев, что по бюджетным программам, которые осуществляются с использованием средств Государственного дорожного фонда, распорядители бюджетных средств имеют право принимать бюджетные обязательства, которые выше фактических поступлений специального фонда с учетом того, что кредиторская задолженность распорядителей бюджетных средств по среднесрочным обязательствами по договорам на конец текущего бюджетного периода не может превышать остатка средств спецфонда государственного бюджета, образованного за счет поступлений, являющихся источниками формирования Государственного дорожного фонда.

При этом государственная целевая экономическая программа развития автодорог общего пользования госзначения с перечнем дорог, на которых запланированы работы по новому строительству, реконструкции или капитальному ремонту, с указанием объемов финансирования таких дорог в разрезе балансодержателей утверждается Кабинетом министров.

Кроме того, законопроектом определяется, что составленный в соответствии с Государственной целевой экономической программой ежегодный перечень объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта дорог госзначения с указанием объемов бюджетных средств для финансового обеспечения таких объектов утверждается центральным органом исполнительной власти, формирующим государственную политику в сфере дорожного хозяйства.

Теги: #дороги #верховная_рада #ремонт #планирование
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