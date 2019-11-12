Рада разрешила Кабмину самостоятельно определять объем финансирования строительства и ремонта автодорог госзначения

Верховная Рада приняла в целом во втором чтении законопроект №1041, разрешающий Кабинету министров самостоятельно утверждать Государственную целевую экономическую программу развития автодорог государственного значения общего пользования, определяющую объем финансирования строительства и ремонта автодорог.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение на пленарном заседании парламента во вторник поддержали 368 народных депутатов.

Согласно тексту законопроекта, обнародованному на сайте парламента, перечень объектов строительства, реконструкции, а также капитального и текущего среднего ремонта автодорог общего пользования госзначения с указанием объема их финансирования определяется Государственной целевой экономической программой развития автодорог общего пользования госзначения, утверждаемой Кабмином без ранее необходимого согласования с бюджетным комитетом Рады.

По мнению авторов законопроекта, это позволит ускорить ремонты и строительные работы на автодорогах, в том числе за счет предоставления права распорядителям средств по бюджетным программам брать соответствующие бюджетные обязательства в размерах, превышающих фактические поступления в спецфонд, но в пределах плановых показателей, предусмотренных законом о госбюджете и прогнозными показателями, определенными в Бюджетной декларации.

"Поскольку строительный сезон в Украине имеет весьма ограниченные временные рамки, а основная сумма поступлений от акцизов попадает в Дорожный фонд именно во втором полугодии, существующий подход к взятию бюджетных обязательств в соответствии с фактическими поступлениями, а не плановыми показателями, не позволяет эффективно планировать выполнение строительных работ и приводит к наличию большого количества объектов незавершенного строительства", - указано в пояснительной записке к законопроекту.

Ожидается, что принятие законопроекта обеспечит выполнение средне- и долгосрочных обязательств по договорам о строительстве, реконструкции и ремонтах автодорог, будет способствовать конкуренции на рынке и выходу на него новых игроков, в том числе иностранных, что в итоге приведет к повышению качества дорог и увеличению объема выполняемых работ.