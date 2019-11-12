Политика

17:31 12.11.2019

Дело против экс-заместителя главы НБУ Писарука является политической местью – "Евросолидарность"

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Дело против экс-заместителя главы НБУ Писарука является политической местью – "Евросолидарность"

Дело против главы правления Райфайзен Банка, бывшего первого заместителя главы Национального банка Украины (НБУ) Александра Писарука имеет исключительно заказной политический характер, заявила партия "Европейская солидарность".

"Силовые действия правоохранителей, направленные против председателя правления Райффайзен Банка, одного из бывших руководителей НБУ Александра Писарука, известного специалиста в международном финансовом мире - это часть "вендетты", которую олигарх Игорь Коломойский объявил не только бывшим должностным лицам Национального банка, но и всей банковской системе Украины", - подчеркивается в заявлении на сайте партии.

"Евросолидарность" настаивает, что дело было начато для мести команде Валерии Гонтаревой, которая провела в Украине успешную банковскую реформу и осуществила национализацию ПриватБанка.

"Несмотря на то, что решение о национализации было принято уже после увольнения Александра Писарука из НБУ, "заказчик" этой спецоперации готов отыгрываться на любом из команды реформаторов. Мы должны констатировать тот факт, что главная цель этого дела - не правосудие, потому что оно носит исключительно заказной политический характер", - уверены в партии.

Теги: #нбу #евросолидарность #писарук
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