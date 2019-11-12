Политика

17:05 12.11.2019

Москва призывает Киев пролонгировать на 2020 год закон об особом статусе Донбасса

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Москва призывает Киев пролонгировать на 2020 год закон об особом статусе Донбасса

Российская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) призвала украинскую сторону начать прямые переговоры с Донецком и Луганском о закреплении особого статуса Донбасса в Конституции Украины, сообщил полномочный представитель РФ на переговорах контактной группы по Донбассу Борис Грызлов журналистам в пятницу.

По его словам, российская делегация обратила внимание, что 31 декабря 2019 года истекает срок действия украинского закона об особом статусе Донбасса.

"Российская делегация призвала киевскую сторону обеспечить продление действия этого закона, а также начать диалог с представителями Донбасса в политической подгруппе о поправках к этому закону, необходимых для имплементации формулы Штайнмайера. А в дальнейшем - согласовать эти поправки в Контактной группе", - сказал он.

Грызлов напомнил, что "для полноценного введения в действие особого статуса … требуется его закрепление в Конституции".

"Необходимо продвигаться к поэтапному и полному выполнению пунктов Комплекса мер. Представители России и ОБСЕ в Контактной группе готовы содействовать такому диалогу, и еще раз подтвердили это на сегодняшней встрече", - сказал Грызлов.

Теги: #рф #ткг #донбасс #ордло
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