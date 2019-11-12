Рада досрочно прекратила депутатские полномочия Ирины Луценко

Верховная Рада проголосовала за досрочное прекращение полномочий народного депутата Ирины Луценко (фракция "Европейская солидарность").

За такое решение на пленарном заседании во вторник проголосовали 275 народных депутатов.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", перед голосованием нардеп от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский призвал не поддерживать такое решение, аргументируя свою позицию тем, что после лишения Луценко в Верховную Раду по списку "Европейской солидарности" пройдет бывший директор Института национальной памяти Владимир Вятрович.

В ответ на это спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что заставлять Луценко выполнять свои депутатские полномочия нецелесообразно вне зависимости от того, кто вместо нее займет свое место во фракции "Евросолидарности".

Как сообщалось, 4 ноября Ирина Луценко сообщила, что написала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий из-за проблем со здоровьем. "Состояние здоровья не дает мне возможности работать в полную силу, а отлеживаться за спинами команды не привыкла", - написала она на своей странице в Facebook, поблагодарив своих коллег и единомышленников за поддержку. При этом парламентарий сообщила, что остается членом партии "Европейская солидарность".

В свою очередь ее супруг, экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко подтвердил сложение ею полномочий, а также уточнил, что Ирина Луценко "перенесла серьезную проблему с сердцем". Он также опроверг озвучиваемые в соцсетях иные выдвигаемые версии сложения супругой полномочий.