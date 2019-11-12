Политика

16:45 12.11.2019

Киев предложил провести видеоконференцию гуманитарной подгруппы ТКГ 13 ноября

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Киев предложил провести видеоконференцию гуманитарной подгруппы ТКГ 13 ноября

Украинская сторона предложила провести заседание гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе (ТКГ) в формате видеоконференции.

"Поскольку сегодня в Минске по техническим причинам не состоялось заседание гуманитарной подгруппы, украинская сторона настаивала на проведении завтра, 13 ноября, видеоконференции этой подгруппы", - написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер.

Теги: #олифер #ткг #кучма
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