Киев предложил провести видеоконференцию гуманитарной подгруппы ТКГ 13 ноября

Украинская сторона предложила провести заседание гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе (ТКГ) в формате видеоконференции.

"Поскольку сегодня в Минске по техническим причинам не состоялось заседание гуманитарной подгруппы, украинская сторона настаивала на проведении завтра, 13 ноября, видеоконференции этой подгруппы", - написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер.