На заседании ТКГ были сняты все препятствия для проведения встречи в нормандском формате

На заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске в среду были сняты все препятствия для проведения встречи лидеров стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ), сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер.

"Сегодня на заседании Трехсторонней контактной группы были сняты все препятствия на пути к встрече в нормандской формате на высшем уровне - разведение сил и средств в районе н.п. Золотое, Петровское и Станица Луганская стало последним шагом в этом направлении", - написала Олифер на своей странице в соцсети Фейсбук.

"Проведение встречи лидеров стран Нормандской четверки в ближайшее время ускорит решение всех актуальных вопросов по урегулированию конфликта", - отмечается в сообщении.