Япония намерена поддерживать в 2020 году образовательные и медицинские проекты в Донецкой области

Посол Японии в Украине Такаши Кура в ходе встречи с главой Донецкой областной государственной администрации Павлом Кириленко заверил в готовности Япония в следующем году поддерживать образовательные, медицинские и экономические проекты, направленные на создание новых рабочих мест в Донецкой области.

Как сообщает пресс-служба Кириленко во вторник, помощь Японии будет предоставляться через различные организации.

"Япония совместно с УВКБ ООН уже реализует важнейшие проекты для нашей области. В этом году при финансовой помощи Японии в 4 млн долларов в Донецкой и Луганской областях было, в частности, восстановлено 400 домов, которые пострадавших от боевых действий. Кроме того, был реализован ряд проектов, направленных на образование молодежи и развитие громад, в которых они проживают, а инвестиции в молодежь, безусловно, способствуют процветанию области", - сказано в сообщении.

В свою очередь посол Японии заявил, что поддержка является и политической. "Мы уважаем суверенитет и территориальную целостность Украины. Япония помогала Украине со времен обретения ею независимости, и с 2014 года мы усилили свое сотрудничество с Украиной, поскольку считаем, что должны помочь стране и людям, которые страдают". – сказал посол.