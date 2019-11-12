Политика

14:54 12.11.2019

Зеленский подписал закон о приближении таможенного законодательства Украины к стандартам ЕС в вопросе защиты интеллектуальной собственности

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Зеленский подписал закон о приближении таможенного законодательства Украины к стандартам ЕС в вопросе защиты интеллектуальной собственности

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины о защите прав интеллектуальной собственности при перемещении товаров через границу Украины, принятый Верховной Радой 17 октября, и который приблизит законодательство Украины в этой сфере к стандартам и практике ЕС.

"Реализация закона усилит борьбу с контрафактными товарами, ускорит перемещение через таможенную границу Украины и таможенное оформление оригинальных товаров, будет способствовать развитию международной торговли и повышению инвестиционной привлекательности Украины", - сообщается на сайте главы государства во вторник.

Вносимые данным законом изменения дают определение терминов "контрафактные товары", "пиратские товары", "товары, подозреваемые в нарушении права интеллектуальной собственности".

Документ также предусматривает, что меры по содействию защите прав интеллектуальной собственности не применяются к оригинальным товарам, то есть тем, которые были изготовлены с согласия правообладателя, или товарам, изготовленным лицом, уполномоченным правообладателем на производство определенного количества товаров, в частности, если их количество превышает оговоренное между данным лицом и правообладателем.

Кроме того, закон устанавливает особенности приостановления таможенного оформления и уничтожения небольших партий товаров, которые перемещаются (пересылаются) через таможенную границу Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Теги: #интеллектуальная_собственность #ес #зеленский
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