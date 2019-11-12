СБУ сорвала спецоперацию ФСБ, которые с помощью завербованного десантника пытались дискредитировать ВСУ

Военная контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) предупредила информационную спецоперацию ФСБ (Федеральной службы безопасности Российской Федерации) относительно дискредитации Вооруженных сил Украины.

"Оперативники спецслужбы установили, что российские кураторы планировали распространить в медиапространстве фейковые материалы о якобы низком моральном состоянии ВСУ. Для этого ФСБ планировала использовать украинского воина-десантника, который уже находился в поле зрения военной контрразведки СБУ", - сообщает пресс-центр СБУ во вторник.

Правоохранители выяснили, что военнослужащий десантно-штурмовых войск в 2018 году поступил на службу по контракту в ВСУ, прибыв с временно оккупированного Крыма.

Правоохранители выяснили, что мужчина после оккупации полуострова получил паспорт РФ, а в 2016 году принял присягу, и был отправлен в Сирию защищать "русский мир".

Позже в ФСБ решили использовать украинское происхождение военного для участия в пределах спланированной на Лубянке спецоперации по дискредитации военно-политического руководства Украины и боевых возможностей украинской армии.

"По замыслу кураторов, после вступления в ВСУ военный должен был дезертировать из украинской армии. Его "разоблачительные" выступления планировались на российских телеканалах и пропагандистских СМИ. Оперативники СБУ прервали операцию ФСБ и задержали дезертира при попытке пересечения административной границы с Крымом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при осмотре у мужчины изъято собранную на службе военную информацию и документы об участии в боевых действиях на востоке Украины.

Сейчас бывший военный находится под стражей, все детали его сотрудничества со спецслужбами РФ установит следствие.