Рада в 1-м чтении поддержала законопроект об уменьшении давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора

Верховная Рада 310 голосами во вторник приняла в первом чтении за основу законопроект №2172 об уменьшении давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора, отменяющий дублирование контроля за отдельными видами продукции.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", законопроект также должен урегулировать надзор над качеством непищевой продукции.

"Госинспектор рыночного надзора должен проверять не бизнес, а небезопасную продукцию. Его задача – не давить на предпринимателя, а устранить опасность. Именно это предлагает законопроект №2172", – отметила с парламентской трибуны народный депутат и одна из инициаторов законопроекта Роксолана Пидласа (фракция "Слуга народа").

В то же время народный депутат Юлия Клименко (партия "Голос") уточнила, что законопроект был разработан в 2016 году Министерством экономического развития и торговли.

Законопроект предлагает установить максимальный срок подачи субъекту хозяйствованию постановления о наложении штрафа в 16 дней, запретить проверять продукцию тех видов, которые не являются предметом конкретной проверки, но вместе с тем содержит предложение увеличить штрафы для усиления ответственности субъектов хозяйствования за производство продукции с нарушением требований.

"В настоящее время штрафы настолько малы, что субъекту хозяйствования выгоднее уплатить штраф и дальше выпускать или продавать несоответствующую требованиям или даже опасную продукцию, чем принять меры", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Проект закона предлагает также установить штрафы к субъектам хозяйствования за недопуск к проверке или невыполнение требований должностных лиц, которые осуществляют государственный рыночный надзор.