Политика

13:11 12.11.2019

Парламент Молдавии отправил в отставку правительство во главе с премьером Санду

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Парламент Молдавии отправил в отставку правительство во главе с премьером Санду

Правительство Молдавии во главе с премьер-министром Майей Санду отправлено в отставку.

На заседании парламента республики во вторник за это проголосовали 63 депутата от Партии социалистов и Демократической партии (из 101 депутата).

Депутаты от блока ACUM голосовали против, остальные - воздержались.

Как сообщалось, 8 ноября фракция пропрезидентской Партии социалистов, которая входит в состав правящей коалиции вместе с правым блоком ACUM, внесла в парламент инициативу о вотуме недоверия правительству. Это случилось после того, как кабинет министров делегировал премьеру часть полномочий в процессе отбора кандидата на пост генерального прокурора.

Правительство приняло это решение без консультаций с партнерами из Партии социалистов путем принятия ответственности на себя перед парламентом за данный закон. В ответ фракция Партии социалистов внесла инициативу о вотуме недоверия правительству.

Президент Игорь Додон, который является неформальным лидером Партии социалистов, призвал партии парламентского большинства разрешить конфликт путем компромиссов, чтобы не допустить досрочных выборов.

Накануне Санду предложила разрешить политический кризис в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии Совета Европы (ВКСЕ) - обратиться в ВКСЕ по поводу инициативы правительства.

Однако социалисты заявили, что отзыв инициативы о вотуме недоверия правительству возможен только в том случае, если кабинет министров откажется от закона, принятого под свою ответственность. Таким образом, обе стороны продолжили настаивать на своем.

Согласно законодательству, после отставки правительства начинаются переговоры парламентских фракций по созданию парламентского большинства.

После консультаций с парламентскими фракциями президент выдвигает кандидатуру на пост премьер-министра. Парламент может быть распущен в случае, если он не выразил вотум доверия новому правительству в 45-дневный срок после внесения предложения, и только после отклонения предложения не менее двух раз.

Правительство во главе с Санду было сформировано в июне этого года по итогам внеочередных выборов в парламент.

Теги: #молдова #выборы
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