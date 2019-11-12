Британские лейбористы подверглись масштабной кибератаке в преддверии выборов

Цифровые ресурсы британской Лейбористской партии подверглись масштабной хакерской атаке, сообщает во вторник телеканал Sky News.

По словам представителя партии, кибератака не была успешной, так как сработали "мощные системы безопасности". По данным Sky News, речь может идти о DDos-атаке. Партия передала информацию о произошедшем в Национальный центр кибербезопасности. СМИ не сообщают, подозревает ли партия кого-либо в причастности к кибератаке.

В настоящее время в Великобритании проводится предвыборная кампания. Выборы в британский парламент назначены на 12 декабря.