Трамп пообещал на этой неделе опубликовать первый разговор с Зеленским

Президент США Дональд Трамп сообщил, что на этой неделе опубликует расшифровку первого телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Для того, чтобы продолжить оставаться наиболее прозрачным президентом в истории, я опубликую когда-нибудь на этой неделе стенограмму первого, и поэтому наиболее важного моего телефонного разговора с президентом Украины. Уверен, вы найдете его привлекательным", - написал Трамп на своей странице в Twitter во вторник.

Как сообщалось, Трамп впервые поговорил с Зеленским вскоре после того, как он был избран президентом Украины в апреле.

Этот звонок предшествовал телефонному разговору 25 июля, который стал предлогом для инициирования демократами Палаты представителей процедуры импичмента.

Причиной для разбирательств стало сообщение американского информатора о том, что Трамп пытался в ходе телефонного разговора 25 июля убедить Зеленского начать расследование в отношении сына одного из своих вероятных конкурентов на выборах президента США Джо Байдена - Хантера.

В рамках расследования, связанного с импичментом, демократы из Палаты представителей Конгресса США вызвали для дачи показаний многих американских дипломатов и чиновников. Они выступали за закрытыми дверями, на прошлой неделе комитеты, участвующие в процедуре импичмента, начали публиковать их показания.