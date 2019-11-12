Кличко просит Баканова проконтролировать объективность расследований относительно столичных чиновников

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к главе Службы безопасности Украины (СБУ) Ивану Баканову с просьбой взять под контроль прозрачность и объективность расследований относительно нарушений столичными чиновниками, сообщает, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"В последнее время мы слышим громкие заявления о якобы выявленных фактах коррупции и нарушений в Киеве. Но делаются они, к сожалению, голословно и без дальнейшего доведения правдивости обнародованной информации ", - сказал Кличко на заседании Киевсовета.

По словам Кличко, за последние несколько лет городские власти передали правоохранительным органам результаты почти 400 проверок по выявленным нарушениям, но довели до суда - единицы расследований.

"Я обращаюсь к главе СБУ Украины - взять под контроль прозрачность и объективность расследований. Потому что я слышал, что сейчас некоторые деятели пытаются хоть что-то "нарыть" на Кличко. Невозможно, потому что ничего нет. Поэтому взялись за подчиненных и дестабилизацию работы городской власти. Еще раз отмечу: мы готовы предоставлять всю необходимую информацию. Мы сотрудничаем с правоохранительными органами во всех расследованиях", - подчеркнул мэр.

Он отметил, что все коррупционеры должны быть привлечены к ответственности, но "не нужно назначать виновных без доказанных фактов и суда исключительно ради чьих-то интересов и медийных сенсаций".