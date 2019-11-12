Политика

12:32 12.11.2019

Кличко просит Баканова проконтролировать объективность расследований относительно столичных чиновников

1 мин читать
Кличко просит Баканова проконтролировать объективность расследований относительно столичных чиновников

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к главе Службы безопасности Украины (СБУ) Ивану Баканову с просьбой взять под контроль прозрачность и объективность расследований относительно нарушений столичными чиновниками, сообщает, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"В последнее время мы слышим громкие заявления о якобы выявленных фактах коррупции и нарушений в Киеве. Но делаются они, к сожалению, голословно и без дальнейшего доведения правдивости обнародованной информации ", - сказал Кличко на заседании Киевсовета.

По словам Кличко, за последние несколько лет городские власти передали правоохранительным органам результаты почти 400 проверок по выявленным нарушениям, но довели до суда - единицы расследований.

"Я обращаюсь к главе СБУ Украины - взять под контроль прозрачность и объективность расследований. Потому что я слышал, что сейчас некоторые деятели пытаются хоть что-то "нарыть" на Кличко. Невозможно, потому что ничего нет. Поэтому взялись за подчиненных и дестабилизацию работы городской власти. Еще раз отмечу: мы готовы предоставлять всю необходимую информацию. Мы сотрудничаем с правоохранительными органами во всех расследованиях", - подчеркнул мэр.

Он отметил, что все коррупционеры должны быть привлечены к ответственности, но "не нужно назначать виновных без доказанных фактов и суда исключительно ради чьих-то интересов и медийных сенсаций".

Теги: #расследование #баканов #кличко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:28 11.11.2019
НАБУ будет расследовать дело о нанесении Миноборны убытков государству в 2017 году при покупке средств связи - Генпрокуратура

НАБУ будет расследовать дело о нанесении Миноборны убытков государству в 2017 году при покупке средств связи - Генпрокуратура

13:15 08.11.2019
Генпрокуратура закрыла уголовное дело в отношении экс-министра спорта Коржа, но продолжается расследование фактового дела

Генпрокуратура закрыла уголовное дело в отношении экс-министра спорта Коржа, но продолжается расследование фактового дела

17:45 07.11.2019
Профильный комитет Рады обратится к правоохранителям за информацией о расследовании событий под Иловайском и Дебальцево

Профильный комитет Рады обратится к правоохранителям за информацией о расследовании событий под Иловайском и Дебальцево

20:34 06.11.2019
НАБУ открыло дело против Кличко и двух его замов по жалобе неназваного лица, мэр не возражает против проверки

НАБУ открыло дело против Кличко и двух его замов по жалобе неназваного лица, мэр не возражает против проверки

18:14 06.11.2019
Киев намерен приобрести до 50 новых вагонов метрополитена - Кличко

Киев намерен приобрести до 50 новых вагонов метрополитена - Кличко

17:08 05.11.2019
ГБР расследует факт утраты материалов производства следователями Управления спецрасследоварий Генпрокуратуры

ГБР расследует факт утраты материалов производства следователями Управления спецрасследоварий Генпрокуратуры

15:28 05.11.2019
НАБУ и САП завершили расследование по делу экс-заместителя министра экологии

НАБУ и САП завершили расследование по делу экс-заместителя министра экологии

18:35 04.11.2019
Вакарчук обратился в Генпрокуратуру, МВД и СБУ с требованием отчитаться о расследованиях нападений на активистов

Вакарчук обратился в Генпрокуратуру, МВД и СБУ с требованием отчитаться о расследованиях нападений на активистов

13:43 03.11.2019
В Офисе президента опровергли информацию о якобы стычке между Богданом и Бакановым

В Офисе президента опровергли информацию о якобы стычке между Богданом и Бакановым

16:07 29.10.2019
Большинство киевлян хорошо оценивают работу Кличко на посту мэра – соцопрос

Большинство киевлян хорошо оценивают работу Кличко на посту мэра – соцопрос

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Экс-гендиректор "Укроборонпрома" не задекларировал в 2016г 2 квартиры, земучасток в Киеве и 2 Range Rover, его уведомили о подозрении - НАБУ

В Минске проходит встреча рабочих подгрупп ТКГ – МИД Беларуси

В "Евросолидарности" считают дело против генерала Марченко попыткой дискредитировать реформу в ВСУ

Ермак заявил, что никогда не обвинял Порошенко в начале войны на Донбассе, а только говорил о возможной причастности экс-президента к коррупционным скандалам

Рада не будет рассматривать во вторник законопроект о создании рынка земли

ПОСЛЕДНЕЕ

Сайдик и Кучма не приедут на заседание ТКГ в Минск - МИД Белоруссии

Рада приняла в первом чтении комплекс изменений в законодательство о госслужбе

Дата министерской встречи ЕС-Украина-РФ по газу не определена - Еврокомиссия

Парламент намерен отказаться от диплома гособразца и сделать при поступлении в ВУЗы обязательным экзамен по иностранному языку

Экс-гендиректор "Укроборонпрома" не задекларировал в 2016г 2 квартиры, земучасток в Киеве и 2 Range Rover, его уведомили о подозрении - НАБУ

В Минске проходит встреча рабочих подгрупп ТКГ – МИД Беларуси

Рада намерена упростить механизм утверждения перспективных планов ОТГ

Эрдоган предлагает странам ЕС пересмотреть отношение к Турции

Пристайко обсудил с послом Китая вопросы торгово-экономического сотрудничества

В "Евросолидарности" считают дело против генерала Марченко попыткой дискредитировать реформу в ВСУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА