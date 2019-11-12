Политика

12:30 12.11.2019

Рада приняла в первом чтении комплекс изменений в законодательство о госслужбе

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Рада приняла в первом чтении комплекс изменений в законодательство о госслужбе

Верховная Рада поддержала в первом чтении проект закона №2260 "О внесении изменений в некоторые законы Украины", которым предусматривается целый ряд поправок в действующее законодательство о государственной службе и документообороте.

Как передает корреспондент "Интерфакс-Украина", соответствующее решение на пленарном заседании во вторник поддержали 273 народных депутата.

"Проектом закона предлагается внести изменения в некоторые законодательные акты Украины, регулирующие деятельность отдельных государственных органов, в частности в части прохождения и особенностей государственной службы, урегулирования правового статуса государственных служащих, полномочий руководителей государственной службы, исключения института согласования назначения руководителей структурных подразделений третьими лицами, в соответствии с нормами Закона Украины "О государственной службе" изъято как субъективный фактор и инструмент влияния", - говорится в пояснительной записке.

Понятие "государственный служащий" данным актом вводиться в Службе безопасности Украины, главой которой, согласно тексту документа, сможет стать и военное лицо, и чиновник. На главу СБУ законопроектом предлагается возложить обязанности руководителя госслужбы.

Кроме СБУ, согласно законодательной инициативе, изменения коснуться также Антимонопольного комитета (АМКУ), заместители которого потеряют возможность согласовывать назначение на должности и освобождение от должностей работников, изменения в структуре и штатном расписании подчиненных им структурных подразделений. Также глави территориальных отделений АМКУ предлагается назначать не указом главы органа, а постановлением начальника его аппарата. Руководитель аппарата комитета также может получить право утверждать штатное расписание и смету теруправлений по согласованию с центральным органом исполнительной власти, который отвечает за формирование бюджетной политики.

Законопроектом №2260 также предполагает введение отдельной стати в закон "О разведывательных органах Украины". Новое положение предполагает назначение глав разведывательных органов президентом Украины без проведения предварительного конкурса.

Изменения могут коснуться также Госбюро расследований, Национальный совет по телевидению и радиовещанию, Центральной избирательной комиссии, Представительства президента Украины в АР Крым, местных госадминистраций, Совета по нацбезопасности и обороне.

Авторы документа утверждают, что их целью было отделить государственную службу от политической борьбы и минимизировать воздействие политической конъюнктуры на работу госслужащих. По их словам, они передали часть решений профессиональным чиновникам, что должно увеличить качество работы государственных органов власти.

Также проектом закона №2260 предлагаются изменения, в частности, в Кодекс законов о труде Украины, закон "О статусе народного депутата Украины", "Об обращениях граждан", "О доступе к публичной информации" который уравнивает юридическую силу бумажного и электронного документа.

Теги: #госслужба #верховна_рада
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