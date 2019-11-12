Политика

12:10 12.11.2019

Парламент намерен отказаться от диплома гособразца и сделать при поступлении в ВУЗы обязательным экзамен по иностранному языку

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Парламент намерен отказаться от диплома гособразца и сделать при поступлении в ВУЗы обязательным экзамен по иностранному языку

Верховная Рада собирается сделать обязательным при поступлении в высшие учебные заведения единый вступительный экзамен по иностранному языку, отказаться от диплома государственного образца и расширить доступ в ВУЗы жителям временно оккупированных территорий.

За соответствующий законопроект №2299 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования образовательной деятельности в сфере высшего образования в первом чтении проголосовали народных депутатов.

"Что нового в этом законопроекте? Существенно упрощается процедура лицензирования в сфере высшего образования, отменяется лицензирование около ста специальностей... законопроектом предусмотрено расширение доступа к высшему образованию для жителей временно оккупированных территорий, введение мотивационного письма при вступлении, увеличение значимости творческих конкурсов и конкурсных баллов, установление обязательного единого вступительного экзамена по иностранному языку", - рассказал глава парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак на утреннем пленарном заседании во вторник.

По его словам, законопроект создаёт условия для развития дисциплинарных образовательных программ и программ совместного и двойного диплома. "Предусмотрен отказ от диплома государственного образца", - сообщил Бабак.

Он также отметил, что законопроект предусматривает индивидуальные формы получения образования, которые совмещают обучение в учреждениях высшего образования с обучением на рабочих местах, на предприятиях.

Теги: #верховная_рада #планы #образование
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